У лютому розголосу набула справа про те, як молоді хлопці організовували вечірки у Києві. На них запрошували дівчат, де їх накачували забороненими препаратами. Коли жертви втрачали свідомість – організатори починали знущатися й кривдити дівчат.

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Одного з організаторів взяли під варту

Один з організаторів "п'яних вечірок" подав апеляцію до суду. Сьогодні, 17 квітня, відбулося засідання у Київському апеляційному суді, проте хлопець її програв. Організатора скандальних вечірок взяли під варту у залі суду під заставу.

Сьогодні, ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень,

– повідомив голова Київської поліції Андрій Нєбитов.

Ймовірно, мова йде про Андрія Ярину, який має перебувати під вартою до 1 травня 2023 року.

Досудове розслідування у справі скандальних вечірок продовжується.

Скандал з п'яними вечірками: що відомо