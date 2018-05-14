Пьяные боевики на Донбассе устроили кровавые "празднования"

На оккупированной территории Донецкой области двое пьяных пророссийских боевиков прострелили грудь владельцу оздоровительного комплекса "Водолей".

Об этом сообщил народный депутат координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук в Facebook.

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После празднования Дня победы и "основания Л/ДНР", формирование 1-го и 2-го АК захлестнула волна инспекций и проверок вследствие целого ряда ЧП на почве грубых нарушений воинской дисциплины и совершение военных преступлений. Например, во время "празднований" в так называемом "оздоровительном комплексе" Водолей "двое оккупантов прострелили владельцу комплекса грудь,

– рассказал нардеп.

Также, Тымчук отметил, что обоих виновников ищут местные "полицейские" и сотрудники "МГБ"ДНР".

При этом в "Третьей отдельной мотострелковой бригаде" ДНР "пытаются установить причины" самовольного оставления позиций "боевиками в поселке Чигири на окраине оккупированной Горловки.

Отмечается, что оккупанты на позициях находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в результате чего были небоеспособные и просто покинули позиции. Таким образом, этот район уже якобы контролируют украинские военные.