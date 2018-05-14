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Пьяные боевики на Донбассе устроили кровавые "празднования"

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Нетрезвые боевики на Донбассе подстрелили владельца оздоровительного комплекса
Нетрезвые боевики на Донбассе подстрелили владельца оздоровительного комплекса / Фото из открытых источников

На оккупированной территории Донецкой области двое пьяных пророссийских боевиков прострелили грудь владельцу оздоровительного комплекса "Водолей".

Об этом сообщил народный депутат координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук в Facebook.

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После празднования Дня победы и "основания Л/ДНР", формирование 1-го и 2-го АК захлестнула волна инспекций и проверок вследствие целого ряда ЧП на почве грубых нарушений воинской дисциплины и совершение военных преступлений. Например, во время "празднований" в так называемом "оздоровительном комплексе" Водолей "двое оккупантов прострелили владельцу комплекса грудь,
– рассказал нардеп.

Также, Тымчук отметил, что обоих виновников ищут местные "полицейские" и сотрудники "МГБ"ДНР".

При этом в "Третьей отдельной мотострелковой бригаде" ДНР "пытаются установить причины" самовольного оставления позиций "боевиками в поселке Чигири на окраине оккупированной Горловки.

Отмечается, что оккупанты на позициях находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в результате чего были небоеспособные и просто покинули позиции. Таким образом, этот район уже якобы контролируют украинские военные.

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Донецка Война на Донбассе Оружие
Источник: 24 Канал
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