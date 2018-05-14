П'яні бойовики на Донбасі влаштували криваві "святкування"
На окупованій території Донецької області двоє п'яних проросійських бойовиків прострелили груди власнику оздоровчого комплексу "Водолій".
Про це повідомив народний депутат координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук у Facebook.
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Після святкування Дня перемоги і "заснування Л/ДНР", формування 1-го і 2-го АК захлеснула хвиля інспекцій та перевірок внаслідок цілого ряду НП на ґрунті грубих порушень військової дисципліни та вчинення військових злочинів. Наприклад, під час "святкувань" у так званому "оздоровчому комплексі "Водолій" двоє окупантів прострелили власнику комплексу груди,
– розповів нардеп.
Також, Тимчук зазначив, що обидвох винуватців шукають місцеві "поліцейські" і співробітники "МГБ "ДНР".
При цьому в "Третій окремій мотострілковій бригаді "ДНР" намагаються встановити причини "самовільного залишення позицій" бойовиками у селищі Чигирі, що на околиці окупованої Горлівки.
Зазначається, що окупанти на позиціях перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння, внаслідок чого були небоєздатні і просто залишили позиції. Таким чином, цей район вже нібито контролюють українські військові.