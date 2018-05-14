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П'яні бойовики на Донбасі влаштували криваві "святкування"

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Нетверезі бойовики на Донбасі підстрелили власника оздоровчого комплексу
Нетверезі бойовики на Донбасі підстрелили власника оздоровчого комплексу / Фото з відкритих джерел

На окупованій території Донецької області двоє п'яних проросійських бойовиків прострелили груди власнику оздоровчого комплексу "Водолій".

Про це повідомив народний депутат координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук у Facebook.

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Після святкування Дня перемоги і "заснування Л/ДНР", формування 1-го і 2-го АК захлеснула хвиля інспекцій та перевірок внаслідок цілого ряду НП на ґрунті грубих порушень військової дисципліни та вчинення військових злочинів. Наприклад, під час "святкувань" у так званому "оздоровчому комплексі "Водолій" двоє окупантів прострелили власнику комплексу груди,
– розповів нардеп.

Також, Тимчук зазначив, що обидвох винуватців шукають місцеві "поліцейські" і співробітники "МГБ "ДНР".

При цьому в "Третій окремій мотострілковій бригаді "ДНР" намагаються встановити причини "самовільного залишення позицій" бойовиками у селищі Чигирі, що на околиці окупованої Горлівки.

Зазначається, що окупанти на позиціях перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння, внаслідок чого були небоєздатні і просто залишили позиції. Таким чином, цей район вже нібито контролюють українські військові.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Кримінальні новини Новини Донецька Зброя
Джерело: 24 Канал
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