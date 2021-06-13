Курьезный инцидент произошел 11 июня. Вечером сотрудники ГАИ остановили 25-летнего россиянина, который был за рулем автомобиля Toyota Vista.

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Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, у него даже не было при себе водительского удостоверения. За это ему угрожал по меньшей мере штраф.

Примерно в 19:00 нарушитель сказал, что ему нужно отойти "в кусты". Взамен побежал через заросли в реку. Он залез под мост и не вылезал оттуда до 1:00.

Впрочем, его план так и не увенчался успехом. Ведь все это время рядом дежурили экипажи ГАИ. В конечном итоге, на него таки составили протокол за нарушение.

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