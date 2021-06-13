Курйозний інцидент стався 11 червня. Ввечері співробітники ДАІ зупинили 25-річного росіянина, який був за кермом автомобіля Toyota Vista.

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Молодик перебував у стані алкогольного сп'яніння. Ба більше, у нього навіть не було при собі посвідчення водія. За це йому загрожував щонайменше штраф.

Приблизно о 19:00 порушник сказав, що йому потрібно відійти "у кущики". Натомість побіг через хащі у річку. Він заліз під міст й не вилазив звідти до 1:00.

Втім, його план так і не увінчався успіхом. Адже весь цей час поруч чергували екіпажі ДАІ. Врешті, на нього таки склали протокол за порушення.

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