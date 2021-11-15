Автомобиля Mazda 6, за рулем которого был 22-летний житель Луцка, на скорости выехал на тротуар, из-за чего погиб еписком Олег Ведмеденко. В крови водителя обнаружили 1,21 промилле алкоголя, что в 6 раз больше допустимой нормы.

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Автомобиль конфисковали

Виновник смертельной аварии пытался скрыться с места ДТП, однако его поймали полицейские. Автомобиль мужчины конфисковали и отправили на штрафплощадку. Против водителя открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности в состоянии алкогольного опьянения. По этой статье мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения.



Автомобиль виновника смертельного ДТП в Луцке

Заседание Луцкого городского совета 15 ноября началось с чествования минутой молчания епископа Ведмеденко, который погиб в ДТП.

Виновник аварии имеет судимость

По данным телеграм-канала "Луцк ДТП", виновником смертельного ДТП является 22-летний Роман Савич, который уже имеет судимость. В 2020 году он напал с газовым баллончиком на работников Муниципальной стражи.

У Романа Савича муниципальная стража изъяла бидоны с молоком за незаконную торговлю. За это мужчина пришел в их офис отомстить. Суд назначил мужчине минимальное наказание в виде 3 лет ограничения свободы.

Что известно об Олеге Ведмеденко

Источник: Википедия