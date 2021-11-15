Автомобіля Mazda 6, за кермом якого був 22-річний мешканець Луцька, на швидкості виїхав на тротуар, через що загинув єписком Олег Ведмеденко. У крові водія виявили 1,21 проміле алкоголю, що у 6 разів більше допустимої норми.
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Автомобіль конфіскували
Винуватець смертельної аварії намагався втекти з місця ДТП, однак його упіймали поліцейські. Автомобіль чоловіка конфіскували та відправили на арештмайданчик. Проти водія відкрили кримінальну справу за стеттею про порушення правил безпеки у стані алкогольного сп'яніння. За цією статтею чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.
Автомобіль винуватця смертельної ДТП у Луцьку
Засідання Луцької міської ради 15 листопада розпочалося із вшанування хвилиною мовчання єпископа Ведмеденка, який загинув у ДТП.
Винуватець аварії має судимість
За даними телеграм-каналу "Луцьк ДТП", винуватцем смертельної ДТП є 22-річний Роман Савич, який уже має судимість. У 2020 році він напав із газовим балончиком на працівників муніципальної варти.
У Романа Савича муніципальна варта вилучила бідони з молоком за незаконну торгівлю. За це чоловік прийшов у їхній офіс помститися. Суд призначив чоловіку мінімальне покарання у вигляді 3 років обмеження волі.
Що відомо про Олега Ведмеденка
Джерело: Вікіпедія
- Олег Ведмеденко з 2012 року був єпископом Волинським і Гальцьким Української незалежної апостольскої православної церкви.
- Єпископ був засновником та постійним ведучим Біблійної школи духовного вдосконалення.
- Свій релігійний шлях розпочинав в УПЦ КП, однак у 2006 році приєднався до УНАПЦ.
- З 2015 по 2019 був предстоятелем церкви.
- Також Ведмеденко займався богословською та письменницькою діяльністю. Єпископ є автором низки праць на релігійну тематику.