Автомобіля Mazda 6, за кермом якого був 22-річний мешканець Луцька, на швидкості виїхав на тротуар, через що загинув єписком Олег Ведмеденко. У крові водія виявили 1,21 проміле алкоголю, що у 6 разів більше допустимої норми.

Цікаво Авто в Рівному на швидкості влетіло в стовп: машину розірвало навпіл

Автомобіль конфіскували

Винуватець смертельної аварії намагався втекти з місця ДТП, однак його упіймали поліцейські. Автомобіль чоловіка конфіскували та відправили на арештмайданчик. Проти водія відкрили кримінальну справу за стеттею про порушення правил безпеки у стані алкогольного сп'яніння. За цією статтею чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.



Автомобіль винуватця смертельної ДТП у Луцьку

Засідання Луцької міської ради 15 листопада розпочалося із вшанування хвилиною мовчання єпископа Ведмеденка, який загинув у ДТП.

Винуватець аварії має судимість

За даними телеграм-каналу "Луцьк ДТП", винуватцем смертельної ДТП є 22-річний Роман Савич, який уже має судимість. У 2020 році він напав із газовим балончиком на працівників муніципальної варти.

У Романа Савича муніципальна варта вилучила бідони з молоком за незаконну торгівлю. За це чоловік прийшов у їхній офіс помститися. Суд призначив чоловіку мінімальне покарання у вигляді 3 років обмеження волі.

Що відомо про Олега Ведмеденка

Джерело: Вікіпедія