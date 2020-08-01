Пьяный житель Луганщины публично сжег флаг Украины: что ему грозит
Житель села Можняковка Луганской области, 30 июля публично сжег флаг Украины. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция начала уголовное производство.
На Луганщине мужчина сжег флаг Украины
Следствие установило, что акт вандализма 30 июля совершил житель села Можняковка Новопсковского района Луганской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганщины.
Читайте также Годовщина освобождения Лисичанска: вандалы облили краской памятник освободителям – фото
Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина снял возле местного магазина с флагштока государственный флаг и публично сжег его,
– говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность злоумышленника.
Что грозит вандалу
Сейчас решают вопрос о сообщении ему о подозрении. Полиция устанавливает обстоятельства совершения преступления.
Мужчине грозит штраф от 1 000 до 4 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 68 тысяч гривен) или арест на 6 месяцев или до 3 лет тюрьмы.