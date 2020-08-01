Житель села Можняківка, що в Луганській області, 30 липня публічно спалив прапор України. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Поліція розпочала кримінальне провадження.

На Луганщині чоловік спалив прапор України

Слідство встановило, що акт вандалізму 30 липня вчинив житель села Можняківка Новопсковського району Луганської області, повідомляє пресслужба прокуратури Луганщини.

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Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловік зняв поблизу місцевого магазину з флагштока державний прапор та публічно його спалив,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника.

Що загрожує вандалу

Наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру. Поліція встановлює обставини вчинення злочину.

Чоловіку загрожує штраф від 1 000 до 4 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17 до 68 тисяч гривень) або арешт на 6 місяців, або до 3 років в’язниці.