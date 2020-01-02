Пьяный несовершеннолетний стал причиной ДТП и спрятал тело погибшей подружки

Утром после новогодней ночи в Киевской области между селами Сеньковка и Горобеевка попал в ДТП автомобиль с несовершеннолетними. Управлял автомобилем 17-летний юноша без водительского удостоверения, который взял ее у родителей без их ведома.

В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка, но потом появилась информация о еще одной потерпевшей, тело которой не было на месте происшествия, сообщает полиция Киевской области.

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Потерпевшую девочку доставили в больницу, а горе-водитель, по утверждению полицейских, находился в явном состоянии алкогольного опьянения, но отказался от освидетельствования.

Много позже после аварии в полицию поступило сообщение о 16-летней девочке, которая ушла из дома праздновать Новый год, но так и не вернулась. Впоследствии ее тело нашли с многочисленными травмами, которые могли быть получены в результате ДТП.

Полицейские устанавливают, каким образом тело погибшей оказалось за сотни метров от места аварии. Между тем автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства.

Причина ДТП банальна – неопытный водитель в нетрезвом состоянии не справился с управлением и вылетел в кювет.

По этому инциденту открыто уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Впрочем, если правоохранители докажут, что девочка погибла именно в аварии, но ее тело спрятали, дело могут переквалифицировать.