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      Пьяный несовершеннолетний стал причиной ДТП и спрятал тело погибшей подружки

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      В ДТП на Киевщине погибла 16-летняя девочка / фото: полиция

      Утром после новогодней ночи в Киевской области между селами Сеньковка и Горобеевка попал в ДТП автомобиль с несовершеннолетними. Управлял автомобилем 17-летний юноша без водительского удостоверения, который взял ее у родителей без их ведома.

      В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка, но потом появилась информация о еще одной потерпевшей, тело которой не было на месте происшествия, сообщает полиция Киевской области.

      К слову: Трагическое ДТП в Ровенской области унесло жизнь 10-летней девочки: машину разорвало пополам – фото

      Потерпевшую девочку доставили в больницу, а горе-водитель, по утверждению полицейских, находился в явном состоянии алкогольного опьянения, но отказался от освидетельствования.

      Много позже после аварии в полицию поступило сообщение о 16-летней девочке, которая ушла из дома праздновать Новый год, но так и не вернулась. Впоследствии ее тело нашли с многочисленными травмами, которые могли быть получены в результате ДТП.

      Полицейские устанавливают, каким образом тело погибшей оказалось за сотни метров от места аварии. Между тем автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства.

      Причина ДТП банальна – неопытный водитель в нетрезвом состоянии не справился с управлением и вылетел в кювет.

      По этому инциденту открыто уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Впрочем, если правоохранители докажут, что девочка погибла именно в аварии, но ее тело спрятали, дело могут переквалифицировать.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Новости Украины Полиция Постраждалі Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
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