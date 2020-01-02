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      П'яний неповнолітній спричинив ДТП та сховав тіло загиблої подружки

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      У ДТП на Київщині загинула 16-річна дівчинка / фото: поліція

      Зранку після новорічної ночі у Київській області між селами Сеньківка та Горобіївка потрапив у ДТП автомобіль з неповнолітніми. Кермував автівкою 17-річний юнак без водійського посвідчення, який узяв її у батьків без їх відома.

      Внаслідок ДТП постраждала 14-річна дівчинка, але потім з'явилася інформація про ще одну потерпілу, тіла якої не було на місці пригоди, повідомляє поліція Київської області.

      До слова: Трагічна ДТП на Рівненщині забрала життя 10-річної дівчинки: машину розірвало навпіл – фото

      Постраждалу дівчинку відвезли до лікарні, а горе-водій, за твердженням поліцейських, перебував у явному стані алкогольного сп'яніння, але відмовився від освідування.

      Значно пізніше після аварії до поліції надійшло повідомлення про 16-річну дівчинку, яка пішла з дому святкувати Новий рік, але так і не повернулася. Згодом її тіло знайшли з численними травмами, які вказували на такі, що отримані внаслідок ДТП.

      Поліцейські встановлюють, яким чином тіло загиблої опинилося за сотні метрів від місця аварії. Тим часом автомобіль вилучено у якості речового доказу.

      Причина ДТП банальна – недосвідчений водій на підпитку не впорався з керуванням та вилетів у кювет.

      Через цей інцидент відкрито кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху. Втім якщо правоохоронці доведуть, що дівчинка загинула саме в аварії, але її тіло сховали, справу можуть перекваліфікувати.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Постраждалі Поліція
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