Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП на Кировоградщине: фото

В Кировоградской области 24-летний пьяный полицейский на автомобиле марки Ford врезался в дерево. В результате столкновения погибла его 19-летняя пассажирка. Самого водителя доставили в больницу. Трагедия произошла 31 марта.

Об инциденте сообщила пресс-служба ГБР. Следователи теруправления ведомства, расположенного в Николаеве, собственно и занимаются этим делом.

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По информации следствия, мужчина работал в одном из отделений Долинского отдела полиции, на Кировоградщине. О его состоянии пока ничего не известно, как и о деталях ДТП.

Против полицейского открыли уголовное производство по части 2 статьи Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". В этой части 2 говорится о смерти потерпевшего.

Фото последствий смертельного ДТП с участием полицейского на Кировоградщине

Если вину полицейского докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Кроме того, его могут лишить права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием по этому делу осуществляет прокуратура Кировоградской области.

К слову, недавно в Кременчуге Полтавской области патрульный протаранил троллейбус. Перед этим он заснул за рулем. В результате ДТП двое полицейских получили травмы, их госпитализировали.