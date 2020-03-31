П'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП на Кіровоградщині: фото

У Кіровоградській області 24-річний п’яний поліцейський на авто марки Ford врізався в дерево. В результаті зіткнення загинула його 19-річна пасажирка. Самого ж водія доправили до лікарні. Трагедія сталася 31 березня.

Про інцидент повідомила пресслужба ДБР. Слідчі теруправління відомства, розташованого в Миколаєві, власне і займаються цією справою.

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За інформацією слідства, чоловік працював у одному з відділень Долинського відділу поліції, що на Кіровоградщині. Про його стан наразі нічого не відомо, як і про деталі ДТП.

Проти поліцейського відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". У цій частині 2 мовиться про смерть потерпілого.

Фото наслідків смертельної ДТП за участю поліцейського на Кіровоградщині

Якщо вину правоохоронця доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Крім того, його можуть позбавити права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цій справі здійснює прокуратура Кіровоградської області.

До слова, нещодавно у Кременчуці на Полтавщині патрульний протаранив тролейбус. Перед цим він заснув за кермом. Унаслідок ДТП двоє правоохоронців отримали травми, їх госпіталізували.