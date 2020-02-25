19:51
25 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія створює Шойгу-Мобіль. Путін стане імператором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, 24 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Поліцейський заснув за кермом і влетів у тролейбус у Кременчуці: фото, відео

      -
      У Кременчуці патрульне авто влетіло у тролейбус / Фото з телеграму

      У Кременчуці на Полтавщині патрульний заснув за кермом поліцейського авто і врізався у тролейбус. Під час ДТП двоє правоохоронців отримали травми, їх госпіталізували.

      Аварія трапилась вранці 25 лютого на перехресті вулиці Соборності та провулку Героїв Бреста, пише "Полтавщина" з посиланням на поліцію Кременчука.

      Читайте також: У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: багато постраждалих – фото

      Поліцейський автомобіль Renault Duster, в якому були троє правоохоронців, протаранив тролейбус ззаду. Внаслідок ДТП транспорт отримав механічні пошкодження.


      У Кременчуці патрульне авто влетіло у тролейбус / фото "Кременчуцька газета"

      Причиною інциденту стала виснаженість поліцейського-водія.

      Інспектор, який сидів за кермом, заснув за кермом. Він чергував другу добу поспіль. На задньому сидінні патрульного авто сиділи ще двоє інспекторів,
      – розповіли в поліції.

      Правоохоронці, які сиділи на пасажирських сидіннях, під час ДТП отримали травми. Їх госпіталізували.

       


      ДТП за участю патрульного авто і тролейбуса у Кременчуці / фото з телеграму

      Солона начинка для млинців: смачні рецепти
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Постраждалі Новини Полтави Новини Кременчука Поліція ДТП за участю поліції Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Шість років, як розформували "Беркут": коротка історія спецпідрозділу – фото і відео
      Блог Медіа
      сьогодні , 19:00 Гончарук відзвітував про роботу уряду: чого досягли та над чим потрібно ще працювати
      Петро Охотін
      17 лютого , 15:55 Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
      сьогодні , 15:52 Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії
      Соня Волошин
      сьогодні , 17:17 Помер Хосні Мубарак: що відомо про колишнього президента Єгипту
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук