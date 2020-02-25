Поліцейський заснув за кермом і влетів у тролейбус у Кременчуці: фото, відео
У Кременчуці на Полтавщині патрульний заснув за кермом поліцейського авто і врізався у тролейбус. Під час ДТП двоє правоохоронців отримали травми, їх госпіталізували.
Аварія трапилась вранці 25 лютого на перехресті вулиці Соборності та провулку Героїв Бреста, пише "Полтавщина" з посиланням на поліцію Кременчука.
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Поліцейський автомобіль Renault Duster, в якому були троє правоохоронців, протаранив тролейбус ззаду. Внаслідок ДТП транспорт отримав механічні пошкодження.
У Кременчуці патрульне авто влетіло у тролейбус / фото "Кременчуцька газета"
Причиною інциденту стала виснаженість поліцейського-водія.
Інспектор, який сидів за кермом, заснув за кермом. Він чергував другу добу поспіль. На задньому сидінні патрульного авто сиділи ще двоє інспекторів,
– розповіли в поліції.
Правоохоронці, які сиділи на пасажирських сидіннях, під час ДТП отримали травми. Їх госпіталізували.
ДТП за участю патрульного авто і тролейбуса у Кременчуці / фото з телеграму