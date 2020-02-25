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      Полицейский уснул за рулем и влетел в троллейбус в Кременчуге: фото, видео

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      У Кременчуці патрульне авто влетіло у тролейбус / Фото з телеграму

      В Кременчуге Полтавской области патрульный заснул за рулем полицейской машины и врезался в троллейбус. Во время ДТП двое милиционеров получили травмы, их госпитализировали.

      Авария произошла утром 25 февраля на перекрестке улицы Соборности и переулка Героев Бреста, пишет "Полтавщина" со ссылкой на полицию Кременчуга.

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      Полицейский автомобиль Renault Duster, в котором было трое правоохранителей, протаранил троллейбус сзади. В результате ДТП транспорт получил механические повреждения.


      В Кременчуге патрульное авто влетело в троллейбус / фото "Кременчугская газета"

      Причиной инцидента стало истощение полицейского-водителя.

      Инспектор, сидевший за рулем, уснул за рулем. Он дежурил вторые сутки. На заднем сиденье патрульного авто сидели еще двое инспекторов,
      – рассказали в полиции.

      Правоохранители, которые сидели на пассажирских сидениях, в ДТП получили травмы. Их госпитализировали.

       


      ДТП с участием патрульного авто и троллейбуса в Кременчуге / фото с телеграмма

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Постраждалі Новости Полтавы Новости Кременчуга Полиция ДТП с участием полиции Аварии и ДТП
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