Полицейский уснул за рулем и влетел в троллейбус в Кременчуге: фото, видео
В Кременчуге Полтавской области патрульный заснул за рулем полицейской машины и врезался в троллейбус. Во время ДТП двое милиционеров получили травмы, их госпитализировали.
Авария произошла утром 25 февраля на перекрестке улицы Соборности и переулка Героев Бреста, пишет "Полтавщина" со ссылкой на полицию Кременчуга.
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Полицейский автомобиль Renault Duster, в котором было трое правоохранителей, протаранил троллейбус сзади. В результате ДТП транспорт получил механические повреждения.
В Кременчуге патрульное авто влетело в троллейбус / фото "Кременчугская газета"
Причиной инцидента стало истощение полицейского-водителя.
Инспектор, сидевший за рулем, уснул за рулем. Он дежурил вторые сутки. На заднем сиденье патрульного авто сидели еще двое инспекторов,
– рассказали в полиции.
Правоохранители, которые сидели на пассажирских сидениях, в ДТП получили травмы. Их госпитализировали.
ДТП с участием патрульного авто и троллейбуса в Кременчуге / фото с телеграмма