Полицейский уснул за рулем и влетел в троллейбус в Кременчуге: фото, видео

В Кременчуге Полтавской области патрульный заснул за рулем полицейской машины и врезался в троллейбус. Во время ДТП двое милиционеров получили травмы, их госпитализировали.

Авария произошла утром 25 февраля на перекрестке улицы Соборности и переулка Героев Бреста, пишет "Полтавщина" со ссылкой на полицию Кременчуга.

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Полицейский автомобиль Renault Duster, в котором было трое правоохранителей, протаранил троллейбус сзади. В результате ДТП транспорт получил механические повреждения.



В Кременчуге патрульное авто влетело в троллейбус / фото "Кременчугская газета"

Причиной инцидента стало истощение полицейского-водителя.

Инспектор, сидевший за рулем, уснул за рулем. Он дежурил вторые сутки. На заднем сиденье патрульного авто сидели еще двое инспекторов,

– рассказали в полиции.

Правоохранители, которые сидели на пассажирских сидениях, в ДТП получили травмы. Их госпитализировали.



ДТП с участием патрульного авто и троллейбуса в Кременчуге / фото с телеграмма