В британском посольстве сообщили, что фонд начнет свою работу до декабря 2021 года. В течение трех последующих лет от доноров имеют за цель привлечь 35 миллионов фунтов (около 1,2 миллиарда гривен).

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Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или оказание грантовых инвестиции, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины,

– отметили дипломаты.

Вложенные средства должны:

помочь повысить качество государственных услуг;

увеличить доходы домохозяйств;

усилить связи между общинами, разделенными конфликтом.



Пять стран решили создать фонд поддержки Украины / Фото посольства Великобритании в Киеве

Ситуация на Донбассе: коротко

На Донбассе 24 августа оккупанты 3 раза срывали режим прекращения огня.

Неспокойно было у населенного пункта Новомихайловка и Причепиловка.

В результате атак врага один воин получил ранение, несовместимое с жизнью.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала