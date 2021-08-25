В британском посольстве сообщили, что фонд начнет свою работу до декабря 2021 года. В течение трех последующих лет от доноров имеют за цель привлечь 35 миллионов фунтов (около 1,2 миллиарда гривен).
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Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или оказание грантовых инвестиции, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины,
– отметили дипломаты.
Вложенные средства должны:
- помочь повысить качество государственных услуг;
- увеличить доходы домохозяйств;
- усилить связи между общинами, разделенными конфликтом.
Пять стран решили создать фонд поддержки Украины / Фото посольства Великобритании в Киеве
Ситуация на Донбассе: коротко
- На Донбассе 24 августа оккупанты 3 раза срывали режим прекращения огня.
- Неспокойно было у населенного пункта Новомихайловка и Причепиловка.
- В результате атак врага один воин получил ранение, несовместимое с жизнью.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала