У британському посольстві повідомили, що фонд розпочне свою роботу до грудня 2021 року. Протягом трьох наступних років від донорів мають на меті залучити 35 мільйонів фунтів (близько 1,2 мільярда гривень).

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Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України,

– зазначили дипломати.

Вкладені кошти мають:

допомогти підвищити якість державних послуг;

збільшити доходи домогосподарств;

посилити зв’язки між громадами, розділеними конфліктом.



П'ять країн вирішили створити фонд підтримки України / Фото посольства Британії у Києві

Ситуація на Донбасі: коротко

На Донбасі 24 серпня окупанти 3 рази зривали режим припинення вогню.

Неспокійно було біля населеного пункту Новомихайлівка та Причепилівка.

Унаслідок атак ворога один воїн зазнав поранення, несумісного з життям.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу