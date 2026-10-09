"Закончить войну любой ценой": как пятая колонна раскачивает ситуацию в Украине изнутри

В Украине активизировалась внутренняя "пятая колонна", которая под патриотической риторикой продвигает российские нарративы и пытается подорвать государственность изнутри. Агенты влияния подрывают доверие общества, дискредитируют мобилизацию и пытаются ослабить страну во время войны.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Как пятая колонна маскируется в информационном поле?

В Украине наблюдается опасная тенденция активизации пятой колонны. Это сторонники и агенты влияния агрессора, которые продвигают враждебные нарративы, часто скрываясь за патриотическими лозунгами, вышиванками и украинским языком.

Главный нарратив вражеских агентов – призывы "закончить войну любой ценой". За этим стоит четкая стратегия по расшатыванию внутренней стабильности и разрушению государства изнутри,

– отмечает Федоренко.

Как подрывают доверие к власти и продвигают кадровые манипуляции?

Первым этапом этой информационной операции стало систематическое подрывание доверия к действующей власти.

"Во время полномасштабной войны власть должна быть сильной, ведь слабое руководство не удержит ситуацию под давлением врага", – говорит командир "Ахиллеса".

Чтобы подорвать авторитет президента Украины, активно раздувают темы коррупции. Несмотря на то, что коррупция существует во многих странах и с ней борются, внутренние манипуляторы максимально разбирают отдельные расследования на цитаты для подрыва доверия как внутри страны, так и среди международных партнеров.

Второй составляющей являются атаки на кадровые решения. В Украине вертикаль международных отношений, обороны и обеспечения войск, согласно Конституции, находится в руках Верховного Главнокомандующего, который несет полную ответственность за результаты войны. Попытки раздувать тему кадровых назначений министров или военного командования являются элементом манипуляций.

Почему опасна дискредитация Сил обороны через ТЦК?

Еще одним опасным направлением деятельности "пятой колонны" стала целенаправленная дискредитация Сил обороны Украины через работу ТЦК. Вражеские и деструктивные ресурсы филигранно подхватывают каждый случай нарушений или превышения полномочий.

Единичные случаи злоупотреблений отдельных сотрудников раздувают до масштаба системной проблемы, в результате чего дискредитируется вся мобилизационная система и Вооруженные Силы,

– отмечает Федоренко.

Попытки расшатать общество происходят на фоне постоянных военных угроз. Враг продолжает планировать системные удары по энергетической и коммунальной инфраструктуре украинских мегаполисов, чтобы спровоцировать гуманитарный кризис.

В этих условиях крайне важно различать вражеские информационные манипуляции, сохранять внутреннее единство и не позволять "пятой колонне" подрывать обороноспособность страны.