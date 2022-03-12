Пятая попытка должна быть успешной: из Запорожья в Мариуполь отправилась гуманитарная колонна

Из Запорожья в Мариуполь выехала еще одна колонна гуманитарной помощи. Местные власти надеются, что 5 попытка станет успешной.

Автобусы выехали в сопровождении Красного креста и священников. Об отправке еще одной гумпомощи в Мариуполь сообщили утром 12 марта.

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Гуманитарная колонна на Мариуполь в сопровождении Красного Креста и священнослужителей отправилась из Запорожья. Пятая попытка спасти мирных жителей должна стать успешной!

– говорится в сообщении.

Известно, что Мариуполь полностью заблокирован врагом. "Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей, мариупольцев", – сказал во время обращения 11 марта Зеленский.

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