Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе

В Одессе отмечают 5 лет с трагических событий, произошедших здесь 2 мая 2014 года и в результате которых по меньшей мере 48 человек погибли. В городе запланирован ряд мероприятий, в том числе и на Куликовом поле, где был расположен городок антимайдана. Между тем, правоохранители усиленно контролируют ситуацию в городе.

По информации пресс-службы Нацполиции в Одесской области, на улицы Одессы 2 мая должны выйти 2 тысячи 400 правоохранителей. Кроме одесских полицейских порядок в городе также будут обеспечивать военнослужащие Национальной гвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел и правоохранители из других регионов Украины.

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Кроме того, в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации – так называемая полиция диалога. В обязанности последних входит налаживание взаимодействия участников мероприятий и полиции, а также разъяснения людям их прав и обязанностей, то есть они помогают погасить конфликтные ситуации ещё на стадии их зарождения.

Правоохранители начали контролировать улицы Одессы с самого утра. В частности, они взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь, где должны пройти массовые мероприятия, связанные с годовщиной трагедии. Заметим, что обе площади и прилегающие к ним территории взрывотехники проверили на наличие опасных предметов.

Правоохранители усиленно контролируют Куликово поле и Соборную площадь в Одессе

Также на входе к этим местам установили металлодетекторы, или, как их называют правоохранители, фильтрационные пункты (один – на углу Пироговской и Канатной улиц, второй – возле памятника на братской могиле жертв гражданской войны). Как объясняют в полиции, они ввели такие меры, чтобы помешать нарушениям общественного порядка и предупредить угрозу жизни и здоровью людей, участвующих в мероприятиях памяти погибших в Доме профсоюзов. К слову, использование коммунистической и нацистской символики запрещено.



На местах проведения массовых мероприятий в Одессе работают как силовики, так и полиция диалога На местах проведения массовых мероприятий в Одессе работают как силовики, так и полиция диалога

Вместе с тем 2 мая с 7:00 до 22:00 движение транспорта на некоторых улицах Одессы будет ограничено. В частности, говорится о районах Куликова поля и Соборной площади.

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Ограничение движения автотранспорта возле Куликова поля:

– улица Пироговская (от улицы Среднефонтанской к улице Канатной)

– улицы Канатная (от улицы Пантелеймоновской до улицы Пироговской)

– улица Итальянский бульвар (от улицы Канатной до улицы Лейтенанта Шмидта)

– улица Гимназическая (от Итальянского бульвара до улицы Пантелеймоновской).



Схема проезда возле Куликова поля в Одессе

Ограничение движения автотранспорта возле Соборной площади:

– улица Преображенская (от улицы Бунина до улицы Дерибасовской)

– улица Греческая (от улицы Преображенской до Греческой площади)

– Греческая площадь.



Схема проезда возле Соборной площади в Одессе

Остальные же центральные улиці Одессы усиленно начали патрулировать с 9:00. Также правоохранители проверяют все машины на въезде в город. Относительно мероприятий, которые 2 мая запланированы в Одессе, то в 11:00 на углу улиц Дерибасовской и Преображенской состоится акция памяти о погибших патриотах. В 16:00, чтобы почтить погибших, возле Дома профсоюзов соберутся бывшие участники антимайдана. А в 18:00 "Национальный корпус" планирует провести "Марш украинского порядка".

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Как пишет местное издание "Думская", на 10:00, на Куликовом поле все спокойно. Людей сюда пропускают свободно, но они должны пройти металлодетекторы. Утром здесь уже побывали несколько пророссийских политиков – депутат горсовета Александр Орлов, нардепы Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский. Также прошел молебен по погибшим.



Что сейчас происходит на Куликовом поле в Одессе: фото Что сейчас происходит на Куликовом поле в Одессе: фото

Что произошло в Одессе 2 мая 2014 года?В этот день в городе произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирную акцию. В результате нападения на улице Греческой в ​​центре Одессы погибли 6 человек. Впоследствии схватки перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев убежала в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись угарным дымом. Всего в этот день погибли 48 человек.



По случаю 4 годовщины трагедии в Одессе 2 мая Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала пятиминутный фильм о расследовании. Основным выводом миссии стал тот факт, что за 4 года ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре города и пожара на Куликовом поле.

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