Пятеро мирных жителей погибли под обстрелами России в Изюмском районе

В Изюмском районе под обстрелами России погибли пять мирных жителей. О трагедии сообщил Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА.

В настоящее время Харьковская ОВА работает над вопросом организации гуманитарных и эвакуационных коридоров в Изюмскую и Оскольскую общины. Жители этих общин полностью отказались от сотрудничества с оккупантами.

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Тем временем враг пытается создать максимально ужасные условия.

Ночью там продолжались обстрелы, пять мирных жителей, к сожалению, погибли в результате враждебных действий России,

– говорится в сообщении.

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