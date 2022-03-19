Пятеро мирных жителей погибли под обстрелами России в Изюмском районе
19 марта 2022 , 18:44Читати новину українською
Источник:Суспільне Харьков
В Изюмском районе под обстрелами России погибли пять мирных жителей. О трагедии сообщил Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА.
В настоящее время Харьковская ОВА работает над вопросом организации гуманитарных и эвакуационных коридоров в Изюмскую и Оскольскую общины. Жители этих общин полностью отказались от сотрудничества с оккупантами.
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Тем временем враг пытается создать максимально ужасные условия.
Ночью там продолжались обстрелы, пять мирных жителей, к сожалению, погибли в результате враждебных действий России,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в Харьковской области 19 марта: смотрите видео