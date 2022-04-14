Пятеро полицейских-изменников из Луганщины пойдут под суд
Источник:Офис Генпрокурора
В Луганской области прокуратура области сообщила о подозрении пяти полицейским-изменникам.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что в марте 2022 года сотрудники полиции Луганской области перешли на сторону России, изменив присяге.
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Стали работниками милиции "ЛНР"
Полицейские-предатели прошли собеседование с представителями так называемой "ЛНР" оккупационной администрации РФ. В результате они согласились на добровольное вступление в ряды вновь незаконных структур и присягнули на верность самопровозглашенной республике.
Подозреваемые добровольно стали "работниками милиции" так называемых Старобельского, Новопсковского и Станично-Луганского РОВД "МВД ЛНР".
Досудебное расследование по факту государственной измены уже началось. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
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