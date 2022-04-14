В Офісі Генпрокурора повідомили, що у березні 2022 року співробітники поліції Луганської області перейшли на бік Росії, зрадивши присягу.

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Стали працівниками міліції "ЛНР"

Поліцейські-зрадники пройшли співбесіду з представниками так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ. В результаті вони погодились на добровільний вступ до лав новостворених незаконних структур та присягли на вірність самопроголошеній республіці.

Підозрювані добровільно стали "працівниками міліції" так званих Старобільського, Новопсковського та Станично-Луганського РОВД "МВД ЛНР".

Досудове розслідування за фактом державної зради вже розпочалось. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

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