Минометный обстрел под Балаклеей – 5 женщин погибли

Так, сегодня, 22 июня, россияне атаковали из миномета село Пришиб Изюмского района. К сожалению, в результате атаки погибли пять женщин. Об этом рассказал глава Изюмской районной администрации Степан Масельский.

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Погибли пять мирных жителей. Все женщины, которые находились в селе возле подъезда многоэтажного дома,

– сказал Масельский.

Отмечается, что обстрел под Балаклеей Харьковской области был около 13:30.

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