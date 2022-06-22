Минометный обстрел под Балаклеей – 5 женщин погибли
Так, сегодня, 22 июня, россияне атаковали из миномета село Пришиб Изюмского района. К сожалению, в результате атаки погибли пять женщин. Об этом рассказал глава Изюмской районной администрации Степан Масельский.
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Погибли пять мирных жителей. Все женщины, которые находились в селе возле подъезда многоэтажного дома,
– сказал Масельский.
Отмечается, что обстрел под Балаклеей Харьковской области был около 13:30.
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