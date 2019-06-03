Пятилетнему мальчику стреляли в голову: полицейским сообщили о подозрении

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения, которые из огнестрельного оружия ранили 5-летнего мальчика.

Следователи установили, что 31 мая во время отдыха двое полицейских употребляли спиртные напитки, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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После этого они решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения – круглосуточного домашнего ареста. Их отстранят от занимаемых должностей.

По словам бабушки, следователи не могут установить, кто именно из двух полицейских стрелял, потому что они ничего не помнят из-за сильного алкогольного опьянения. Досудебное расследование продолжается.

Что известно о стрельбе в 5-летнего мальчика?В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 полицейских, которые на тот момент были пьяными. Их уже задержали. Сами же правоохранители убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики дать не могут. Состояние малыша крайне тяжелое. У ребенка полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли.