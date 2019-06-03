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      Пятилетнему мальчику стреляли в голову: полицейским сообщили о подозрении

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      Стрельба в 5-летнего мальчика: двум полицейским сообщили о подозрении
      Стрельба в 5-летнего мальчика: двум полицейским сообщили о подозрении / Иллюстративное фото Нацполиции

      Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения, которые из огнестрельного оружия ранили 5-летнего мальчика.

      Следователи установили, что 31 мая во время отдыха двое полицейских употребляли спиртные напитки, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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      После этого они решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения – круглосуточного домашнего ареста. Их отстранят от занимаемых должностей.

      По словам бабушки, следователи не могут установить, кто именно из двух полицейских стрелял, потому что они ничего не помнят из-за сильного алкогольного опьянения. Досудебное расследование продолжается.

      Что известно о стрельбе в 5-летнего мальчика?В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 полицейских, которые на тот момент были пьяными. Их уже задержали. Сами же правоохранители убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики дать не могут. Состояние малыша крайне тяжелое. У ребенка полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Расследования Криминальные новости Полиция Дети и несовершеннолетние
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