Плачут и говорят правду о Путине: пленные оккупанты звонят родным

Украинские защитники задержали очередную партию российских боевиков. В плену они могут позвонить родным в России и рассказать, что происходит в Украине и кто виноват.

На этот раз врагов поймали под Запорожьем, где разгромили колонну.

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СБУ сообщает, что оккупанты начали сдаваться только после того, как их подбили украинские военные.

Почему-то желание сложить оружие возникло только после того, как их подбили. А сейчас враги рассказывают, что воевать не хотели,

– написали в ведомстве.

Полный текст сообщения СБУ:

Еще одна партия оккупантов, попавших в плен к украинским силовикам. Захватчики сдались после того, как их колонну разгромили под Запорожьем. Почему-то желание сложить оружие возникло только после того, как их подбили. А сейчас враги говорят, что воевать не хотели. Под запись СБУ горе-воины звонят своим родителям в РФ и рассказывают, что здесь же война, а не спецоперация на Донбассе, как это подается в российских новостях. На фоне – обеспокоенный материнский голос и слезы. Сейчас мы принимаем все меры, чтобы установить полную цепочку виновных! #ПутінуДляГааги #ЗупинимоОкупантів

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