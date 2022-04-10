Плакали, радовались, благодарили: как разведчиков встречали в освобожденном Мотыжине
Источник:НВ
После освобождения окрестностей Киевщины весь мир узнал зверства оккупантов. Россияне сознательно убивали мирных украинцев. Спастись не удалось и некоторым гражданским жителям Мотыжина.
Украинский разведчик Иса Акаев, доброволец батальона "Крым", рассказал, что в Мотыжине обнаружили массовые захоронения людей, ведь мирных жителей там пытали до смерти. Ровно месяц село находилось под оккупацией.
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По его словам, разведчики зашли в Мотыжин после работы артиллерии около 2 часов ночи.
Многие местные стали выходить из домов, встречать нас. Они плакали, радовались, благодарили. Мы извинялись, что так долго не могли их освободить,
– сказал Акаев.
Он сказал, что освобожденный Мотыжин оказался очень тяжелым зрелищем.
Местные рассказывали, что россияне брали заложников, пытали, кого убивали, кого отпускали. Издевались как могли. Ужасные вещи происходили. Россияне делали в Украине то же, что они делали в Чечне, Сирии и других регионах,
– рассказал Акаев.
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