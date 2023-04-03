Данилов озвучил 12 шагов по деоккупации Крыма: военный эксперт проанализировал их

Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал 12 шагов, которые предстоит проделать после деоккупации Крыма. Это поможет вернуть полуостров к нормальной жизни.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, план Данилова – точный и в определенном смысле дерзкий, ведь понятно, что от него "подгорает" у российских пропагандистов и политиков.

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Очень удачный план

Как отметил Селезнев, план Данилова чрезвычайно удачный. Его обязательно нужно реализовать.

Несмотря на определенную часть шутки в тех шагах, которые обнародовал Данилов, там очень много важных составляющих, что будут реализованы. Понятно, что после освобождения Крыма там будет период стабилизационных действий. Не только поиск и ликвидация шпионов и разминирования, но и возвращение к привычной жизни,

– отметил Селезнев.

К этому следует подготовиться не только профильному министерству, но и вообще всем ветвям украинских властей, которые заработают в Крыму после освобождения. Нужно обязательно избавить полуостров от всего "хлама и дерьма", которое навезли туда после начала войны в феврале 2014 года.

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Кроме того, оккупанты превратили Крым в военную базу. В будущем этот полуостров должен быть рекреационной и зоной отдыха. А все россияне, которые въехали в Крым с 2014 года, должны покинуть эту территорию.

Те, кто приехал в Крым после начала войны в феврале 2014 года из России, должны покинуть территорию Украины. А Крым – это Украина. А дальше в установленном порядке пересекать государственную границу,

– подчеркнул Селезнев.

Что известно о плане Данилова по Крыму