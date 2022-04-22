Наступление готовили коррумпированные идиоты, – Гудков о провале планов России в Украине

Те, кто в России формировал наступление на территорию Украины 24 февраля, не ожидали такой огромной международной поддержки в виде санкций и поставки оружия.

Кто готовил наступление на Украину

Умных людей вряд ли допустили в круг, который принимал решение полномасштабно вторгнуться в Украину. Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

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Он рассказал, что когда общался с разными депутатами и бизнесменами, у которых прямой контакт с экономическим блоком правительства, все уверяли, что никакой войны не будет и Путин блефует. Это было во второй половине февраля 2022 года. Они не были в курсе дел.

Скорее всего, решение принималось в очень узком кругу, там был и Шойгу. Это одни двоечники. Команда идиотов, необразованных людей, даже не знающих историю,

– сказал Гудков.

Поэтому, по его словам, совершенно очевидно, что паркетные генералы, когда принимали решение – исходили из ложных данных, которые сами же предоставляли без всякой разведывательной работы. Все, что они умеют делать – это воровать.

"Поэтому ясно, что у них все пошло не по плану. Этот план готовили коррумпированные идиоты", – добавил Гудков.

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