Эстония готовит цифровую копию государства на случай российской оккупации, – Politico

Эстония разрабатывает план, который позволит правительству продолжать управлять страной даже в случае российского вторжения и оккупации ее территории. Для этого страна переносит важные государственные данные и цифровые услуги на защищенные серверы за рубежом.

Об этом пишет Politico.

Зачем Эстония создает цифровой двойник?

Эстония уже создала резервную копию государственной информации в так называемом цифровом посольстве в Люксембурге. Там хранятся важные данные, в частности реестры граждан, земельный кадастр и законодательство страны.

Следующий шаг – создание системы, которая позволит не только сохранить эти данные, но и использовать их для работы государственных учреждений в случае войны. Для этого Эстония разрабатывает защищенные приложения на базе облачных платформ Microsoft Azure, Amazon Web Services и собственных государственных сервисов. Их будут размещать в Люксембурге и других странах Европы.

По словам одного из разработчиков стратегии Тину Грюнберга, цель заключается в том, чтобы государство могло функционировать даже после разрушения собственных центров обработки данных или захвата территории вражескими войсками.

Советник Министерства юстиции и цифровых дел Аллан Аллмер пояснил, что ранее главной задачей было создание резервных копий государственной информации за пределами страны. Теперь Эстония хочет обеспечить возможность полноценного использования этих данных для управления государством во время кризиса.

Такой подход свидетельствует об изменении стратегии цифровой безопасности: вместо того, чтобы хранить всю информацию внутри страны, государства, находящиеся под угрозой войны, переносят часть критически важной инфраструктуры за границу.

Напомним, Эстония также планирует построить около 150 защитных бункеров в приграничном с Россией регионе Ида-Вирумаа. Кроме того, в начале 2027 года страна должна запустить систему оповещения о воздушных угрозах, которая будет отображать, в частности, движение беспилотников.