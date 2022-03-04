Подняли все документы, связанные с эвакуацией. Об этом заявил глава Запорожской военной администрации Александр Старух.

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План эвакуации готов на случай аварии на ЗАЭС. Однако пока никого не эвакуируют. По словам Старуха, пока не та ситуация.

Что этому предшествовало

Россияне обстреляли Запорожскую АЭС и попали в энергоблок.

Загорелось одно из зданий учебно-тренировочного комплекса, а спасатели не могли сразу начать тушить пожар – оккупанты не пропускали.

И. о гендиректора станции Игорь Мурашов заявил, что ядерная безопасность на ЗАЭС уже нарушена.

Сейчас работает один из шести энергоблоков, однако опасность заключается в другом. На станции есть около 150 контейнеров с отработанным ядерным топливом. Если россияне попадут в них, может произойти катастрофа.

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