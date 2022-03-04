Підняли всі документи, пов'язані з евакуацією. Про це заявив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

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План евакуації готовий на випадок аварії на ЗАЕС. Однак наразі нікого не евакуйовують. За словами Старуха, поки не та ситуація.

Що цьому передувало

Росіяни обстріляли Запорізьку АЕС та влучили в енергоблок.

Загорілась одна з будівель учбово-тренувального комплексу, а рятувальники не могли одразу почати гасити пожежу – окупанти не пропускали.

В. о гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека на ЗАЕС вже порушена.

Наразі працює один з шести енергоблоків, проте небезпека полягає в іншому. На станції є близько 150 контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом. Якщо росіяни влучать у них, може статись катастрофа.



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