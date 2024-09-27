План победы представлен Америке: Зеленский подытожил визит в США

Владимир Зеленский обратился к украинцам в 947 день войны. Он рассказал о своем визите в Америку, в частности о встречах с Байденом, Харрис и Трампом, и сказал, что США должны "понимать Украину непосредственно".

Встречу с Трампом гарант назвал очень продуктивной и детальной, а саму неделю в США – наполненной и чрезвычайно важной.

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Какие результаты визита Зеленского в США

План победы представлен Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение. Сильные позиции для Украины – это более быстрый мир. Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать,

– заверил президент.

По его словам, теперь Украина готовится к встрече в Германии в рамках "Рамштайн". Там вместе с партнерами "будем идти по содержанию пунктов плана победы". Зеленский поблагодарил Байдена за приглашение на "Рамштайн" и за "беспрецедентный военный пакет" на почти 8 миллиардов, куда вошли "хорошие вещи для ПВО перед зимой".

Оба лидера "прошли все ключевые вещи, все ключевые решения". Украину поддержали и в Конгрессе.

"Были встречи в Конгрессе США – полная поддержка. Обе партии, обе палаты. Благодарен всем сенаторам, всем членам Палаты представителей за разговоры, за дружеские советы и за вопросы, которые действительно позволяют достичь важных результатов, нашей общей силы и мира благодаря силе", – сказал президент.

Зеленский представил план победы обоим кандидатам в президенты, как и было запланировано. И с Харрис, и с Трампом он говорил долго, с республиканцем – почти час.

Для Украины важно, чтобы Америка понимала Украину напрямую. Именно так и есть. Эту российскую войну надо заканчивать, и заканчивать справедливо, чтобы ни один агрессор не делал больше такого, как Россия,

– подчеркнул он.

Президент уверен, что сделали все зависящее от Украины, чтобы максимально усилиться. Поэтому вместе с партнерами нужно обеспечить именно то, что приблизит справедливый мир.

Говорили и о восстановлении Украины

"Мы имеем и новые договоренности по реконструкции – G7+, более 30 стран присоединились и Евросоюз. Это аналог нашего формата по безопасности: была декларация безопасности "семерки", и на ее основе мы сделали соглашения по безопасности – уже 26, – которые усиливают нас, пока мы еще не в НАТО. И теперь будут двусторонние документы со странами по реконструкции, относительно четких шагов каждой страны", – объяснил глава государства.