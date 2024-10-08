Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что определенные страны пытаются принудить Украину к миру, который ей не выгоден. В то же время они закрывают глаза на агрессивные действия России.

Читайте также "Немецкий сценарий" окончания войны: что это такое, подходит ли Украине и как отреагирует Путин

Для Украины это момент истины

До недавнего времени война в Украине шла так, что страна-представитель Совета безопасности ООН напала на государство, которое тоже является таким же представителем. Агрессор – Россия – навязала всему миру свое видение, что она может убивать чем угодно, наносить удары чем угодно, когда и как захочет, наплевав на международное право.

Однако Украина не имеет права бить по территории агрессора, заходить на нее, захватывать объекты или атаковать.

Россия в последнее время навязала миру, что международного права не существует,

– подчеркнул политолог.

Украина очень долго смотрела на это, а потом решила, по словам Лесного, что так больше не будет. Даже зайдя на территорию Курской области, наше государство продолжает придерживаться международного права и конвенций по войне.

В то же время Запад хочет принуждать к несправедливому миру того, кто придерживается международных норм. Получается, что для более сильного агрессора нет закона, а для жертвы – не только закон, но и еще принуждение,

– заметил он.

Украинская Формула мира призывает вернуться к международному праву, объяснил политолог, однако большим странам плевать на это. Потому что каждый мирный план, который предлагают другие государства, он об уступках и капитуляции Украины.

Обратите внимание! На встрече "Рамштайн", которая на этот раз состоится на уровне лидеров 12 октября, Владимир Зеленский представит План победы. Президент уверен, что Украина имеет четкую стратегию по приближению справедливого окончания войны.

Украина должна уступить свои территории, потому что она сейчас слабая, а Владимир Путин – сильный. Однако в таком случае Украина может закончиться, и тогда ей будет не интересно, как страны мира будут сожалеть о том, что в очередной раз пошли на уступки России,

– отметил он.

Однако этого можно избежать, предоставив Украине конкретное оружие, в необходимом количестве, и поставить точку.

Сегодня почти все страны Запада, кроме государств Балтии и Польши, против развала России. Отсюда, по его мнению, такая риторика и принуждение Украины к несправедливому миру.

В то же время для Украины это момент истины и очень серьезный вызов для украинской нации. Остальное – это политиканство,

– подчеркнул Олег Лесной.

К слову, народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда отметил, что "нет так называемого Плана мира", а есть только План победы. Россия, по его словам, может сесть за стол переговоров только при двух условиях: ее капитуляции или развала.