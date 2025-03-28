В Плане победы все четко, – Зеленский разъяснил главные пункты документа

Владимир Зеленский заявил, что в Плане победы Украины все очень четко. Соглашение о полезных ископаемых является лишь дополняющим пунктом к гарантиям безопасности для нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга.

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Что сказал Зеленский о пунктах в Плане победы

Владимир Зеленский подчеркнул, что в Плане победы абсолютно понятны пункты. Во-первых, это НАТО – как главная гарантия безопасности.

Также там есть пункт о сдерживающем пакете оружия, в частности соответствующие ракеты и дальнобойные возможности, которые есть только у США. Их будут использовать, если россияне нарушат украинскую границу в будущем. То есть пакет сдерживания.

Далее есть украинская армия в стопроцентном укомплектовании. Действующая украинская армия. И есть, соответственно, наши ископаемые, которые должны быть защищены. Всем тем, что я только что сказал,

– объяснил украинский лидер.

По его словам, НАТО, украинская армия, дальнобойные возможности – все это защищает наше государство. Эти пункты в Плане победы также могут заставить врага вернуть Украине все, что сейчас оккупировано.

К слову, Владимир Зеленский также рассказал, что наша официальная сторона получила от США новый вариант соглашения о полезных ископаемых, где не будет содержаться пункта о признании долга за нашей страной. Сейчас документ изучают юристы и определяют, есть ли там пункты, которые до этого отвергали украинские представители.