План реализовывали не только в России, – Ющенко об оккупации Крыма и Донбасса

Виктор Ющенко высказался о причинах оккупации Крыма и войны на Донбассе. Он подчеркнул, что коварный план Кремля реализовывали не только в России, но и в Украине.

При этом, это не было решением одного дня или ответом на определенные процессы в Украине. Ведь такие вещи, подчеркнул Ющенко, требуют подготовки и плана.

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Этот план реализовывали не только в России, ее силовых органах или армии, а также и в Украине. При чем – не один год. То есть причина является политической, исторической, идеологической. "Надо быть в политике дальновидным и понимать, что такие планы начинаются с распространения идей про один народ, с сериалов, массового кино, русской попсы", – пояснил третий украинский президент.

Это все инструменты, которые должны изнутри открывать ворота вторжения на территорию страны. И это россиянам успешно удалось,

– отметил он.

И пояснил, что речь идет о регионах, которые имеют геополитическое значение больше всего для России. Мол, так Кремль смог хорошо усеять пренебрежение ко всему украинскому.

Можно ли назвать Путина убийцей

Отвечая на вопрос о том, согласился ли он бы с Байденом и назвал Путина убийцей, Ющенко подчеркнул, что риторика его разговоров как с Путиным, так и с Медведевым, всем давно известна. Мол, он и раньше считал российское руководство опасным. Впрочем, к сожалению, тогда мало кто из украинских граждан или европейских политиков его понимал.

Отметим, что накануне Кучма посоветовал не задавать Зеленскому и его окружению вопрос о "Путине-убийце". Мол, не стоит провоцировать тех, кому еще вести с ним переговоры.

О расколе через тему безопасности

Ющенко также подчеркнул, что Украина является мирным государством, которое не провозглашает врагов. Однако стоит учитывать уроки истории и осознавать, какие опасные вызовы стоят перед нами.

"По теме безопасности в обществе десятки лет существует раскол. В 2009 году лишь 14% украинцев поддерживали идею вступления в НАТО. И это был высокий результат по сравнению с предыдущими годами", – отметил политик.

. Согласно опросу, проведенному соцгруппой "Рейтинг" накануне 30 годовщины независимости, вступление Украины в НАТО поддерживают 54% граждан.

Он отметил, что в Украине на протяжении длительного времени понимание безопасности и опасностей для государства было "абсолютно перевернутым". Ведь войну против нас развязала страна, с которой многие кто имел иллюзию вечной дружбы.