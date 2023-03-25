Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, у России действительно есть значительный мобилизационный потенциал. Но очень сомнительно, что обычные россияне согласятся добровольно идти умирать за прихоти диктатора Владимира Путина.

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Почти 170 тысяч "200-х" россиян. Немалая цифра. Специалисты утверждают, что ближе к маю уже будет 200 тысяч уничтоженных оккупантов. Очевидно, что Путин грезит реализацией плана выхода на административные границы Донецкой области,

– отметил Селезнев.

По мнению Селезнева, у Путина нет сил и средств, чтобы полностью захватить территории Донецкой области, где сейчас продолжаются активные бои.

Сможет ли Россия набрать еще 400 тысяч контрактников

Как отметил Селезнев, тут вопрос не только в желании россиян идти воевать, но и в возможности российской экономики и военно-промышленного комплекса обеспечить все нужды войска оккупантов.

Когда говорят цифру в 400 тысяч человек, которые должны добровольно пойти на контракт, то есть вопросы… А где же делась сначала регулярная армия в 200 тысяч человек? А потом 320 тысяч мобилизованных. Не станут ли еще 400 тысяч задавать себе этот вопрос?

– заметил Селезнев.

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По некоторым данным, Россия имеет возможность одновременно обеспечить подготовку 100 – 110 тысяч человек, включая полигоны в Беларуси. Это довольно значительная цифра. И следует понимать, что оккупанты еще имеют определенный потенциал. Поэтому нужно сильно работать, чтобы одержать победу в войне.

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