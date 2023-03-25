Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, в Росії дійсно є значний мобілізаційний потенціал. Але надзвичайно сумнівно, що звичайні росіяни зголосяться добровільно йти вмирати за забаганки диктатора Владіміра Путіна.

До теми Росія планує набрати ще 400 тисяч контрактників після невдалого наступу, – Bloomberg

Майже 170 тисяч "200-х" росіян. Чимала цифра. Фахівці стверджують, що ближче до травня вже буде 200 тисяч знищених окупантів. Очевидно, що Путін марить реалізацією плану щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області,

– зазначив Селезньов.

На думку Селезньова, Путін не має сил та засобів, щоб повністю захопити території Донецької області, де зараз тривають активні бої.

Чи зможе Росія набрати ще 400 тисяч контрактників

Як наголосив Селезньов, тут питання не лише у бажанні росіян йти воювати, але й у спроможності російської економіки та військово-промислового комплексу забезпечити усі потреби війська окупантів.

Коли говорять цифру в 400 тисяч людей, які мають добровільно піти на контракт, то є питання… А де ж ділася спочатку регулярна армія у 200 тисяч осіб? А потім 320 тисяч мобілізованих. Чи не стануть ще 400 тисяч ставити собі це питання?

– зауважив Селезньов.

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За деякими даними, Росія має можливість одночасно забезпечити підготовку 100 – 110 тисяч осіб включно з полігонами у Білорусі. Попри все, це досить значна цифра. І варто розуміти, що окупанти ще мають певний потенціал. Тому потрібно сильно працювати, щоб здобути перемогу у війні.

Втрати Росії: коротко