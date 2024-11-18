Ключевыми пунктами внутреннего Плана стойкости, в частности, является фронт и оружие, передает 24 Канал со ссылкой на Украинскую правду.

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Что известно о Плане стойкости

Среди основных пунктов Плана стойкости также единство, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет и политика героев.

Кроме этого, предполагается изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения, защита энергообъектов и энергосистемы.

А также привлечение инвестиций в украинскую экономику, современная политика относительно оружия в гражданском обороте, создание Министерства объединения украинцев и надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.

По данным Украинской правды, в Верховной Раде Владимир Зеленский подробно озвучит суть этих пунктов и способы их реализации. Вероятно, выступление президента состоится уже завтра.

Ранее Зеленский пообещал представить украинцам План стойкости. По словам президента, документ будет содержать 10 пунктов.