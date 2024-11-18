Ключовими пунктами внутрішнього Плану стійкості, зокрема, є фронт та зброя, передає 24 Канал з посиланням на Українську правду.

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Що відомо про План стійкості

Серед основних пунктів Плану стійкості також єдність, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет та політика героїв.

Окрім цього, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергооб'єктів та енергосистеми.

А також залучення інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства об'єднання українців та належна інтеграція військових у соціальне життя.

За даними Української правди, у Верховній Раді Володимир Зеленський детально озвучить суть цих пунктів та способи їх реалізації. Ймовірно, виступ президента відбудеться вже завтра.

Раніше Зеленський пообіцяв представити українцям План стійкості. За словами президента, документ міститиме 10 пунктів.