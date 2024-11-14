Так, його привабили аж два пункти, які є в інтересах для США, що і є важливо для Трампа. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Україна активно буде працювати над реалізацією Плану, коли майбутній президент займе крісло в Білому домі.

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Що зацікавило Трампа в Плані перемоги Зеленського

Головний консультант зазначив, що коли з'явився План перемоги, багато хто говорив, що його писали саме для Трампа. Його зацікавили два пункти – доступ західних партнерів до українських природних ресурсів і заміну американських військ у Європі українськими.

Цільовою аудиторією, на мою думку, був саме Трамп. Тому логічно, що цю "наживку", яка міститься у Плані перемоги, а саме ці два пункти, Трамп "заковтнув". Зараз це створює для України можливості реалізовувати План перемоги,

– наголосив Ус.

Звісно, що наша країна вдячна адміністрації Байдена, яка підтримала нас від початку повномасштабного вторгнення і має надію, що обіцяні 6 мільярдів доларів до січня 2025 року нам нададуть. Вже після того, як Трамп офіційно стане президентом, розпочнеться активна робота з української сторони щодо реалізації Плану перемоги.

Цікаво! Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний зауважив, що пункт про заміну американських військових в Європі українськими особливо сподобався Трампу. Він не має бажання витрачати кошти на безпеку Європи, кожен солдат США в такій місії коштує дуже дорого.

Головний консультант пояснив, що ті політики в США, які не голосували за підтримку України не були антиукраїнськими, а просто хотіли більше уваги щодо внутрішніх питань Сполучених Штатів, для прикладу боротьби з мігрантами. Однак потрібно, щоб на цю проблему звернули увагу і політики інших країн та ввели жорсткіші правила щодо мігрантів.

Що стосується підтримки України – це боротьба з тими, хто хоче боротись за США. Це також є інтересом США, щоб наша країна перемогла тих, хто в перспективі хоче перемогти Сполучені Штати,

– зазначив Ус.

Нагадаймо, що Трамп під час своєї виборчої кампанії часто робив гучні заяви про власний "мирний план", який посадить країни за стіл перемовин. План може передбачати створення демілітаризованої зони та відмову України від вступу до НАТО на 20 років в обмін на зброю від США.