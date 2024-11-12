Це є досить серйозним показником, майбутнього президента вони зацікавили з огляду на прагматичність та вигоду для США. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що пункти стосуються ресурсів України та заміни американських солдатів у Європі.

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Що дуже зацікавило Трампа у Плані перемоги Зеленського

Політолог зазначив, що коли розробляли План перемоги, його писали з урахуванням аудиторії. Зрозуміло, що основним адресатом були саме Сполучені Штати. Ще раніше західна преса, прихильна до Демократичної партії, повідомляла, що пункти плану прихильні саме Трампу.

Тут нічого страшного немає. Ми заклали в цей план такі собі гачки, за які могла б зачепитись увага того чи іншого кандидата в президенти або ж політика в США,

– пояснив Лісний.

Увагу прагматичного Трампа зачепили 2 пункти:

Доступ західних партнерів до природних ресурсів України ;

Заміна американських військ у Європі українськими.

Політолог наголосив, що наша країна багата на потужні ресурси. Зеленський раніше говорив, що Україна не зможе сама, без допомоги наших партнерів їх освоїти та видобувати.

Щодо заміни американських військ у Європі, Лісний розповів, що цей пункт критикували багато експертів, вважаючи це недоцільним рішенням. Однак насправді це хороший "пас" в сторону Трампа, який хоче максимально зменшити витрати щодо забезпечення безпеки в Європі. Витрати на американських солдатів у Європі – це колосальні суми.

Це про гроші та відповідальність. Я думаю, правильно, що Зеленський та його команда зашили в цей план такі моменти, які викликали зацікавленість у Трампа. Два пункти – це досить серйозно,

– підсумував політолог.