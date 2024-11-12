Это является достаточно серьезным показателем, будущего президента они заинтересовали, учитывая прагматичность и выгоду для США. Такое мнение 24 Канала высказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что пункты касаются ресурсов Украины и замены американских солдат в Европе.

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Что очень заинтересовало Трампа в Плане победы Зеленского

Политолог отметил, что когда разрабатывали План победы, его писали с учетом аудитории. Понятно, что основным адресатом были именно Соединенные Штаты. Еще раньше западная пресса, благосклонна к Демократической партии, сообщала, что пункты плана благосклонны именно Трампу.

Здесь ничего страшного нет. Мы заложили в этот план некие крючки, за которые могло бы зацепиться внимание того или иного кандидата в президенты или политика в США,

– объяснил Лесной.

Внимание прагматичного Трампа зацепили 2 пункта:

Доступ западных партнеров к природным ресурсам Украины ;

Замена американских войск в Европе украинскими.

Политолог подчеркнул, что наша страна богата на мощные ресурсы. Зеленский ранее говорил, что Украина не сможет сама, без помощи наших партнеров их освоить и добывать.

Относительно замены американских войск в Европе, Лесной рассказал, что этот пункт критиковали многие эксперты, считая это нецелесообразным решением. Однако на самом деле это хороший "пас" в сторону Трампа, который хочет максимально уменьшить расходы по обеспечению безопасности в Европе. Расходы на американских солдат в Европе – это колоссальные суммы.

Это о деньгах и ответственности. Я думаю, правильно, что Зеленский и его команда зашили в этот план такие моменты, которые вызвали заинтересованность у Трампа. Два пункта – это достаточно серьезно,

– подытожил политолог.