План восстановления страны: состоялся международный форум RE:UKRAINE

Форум RE:UKRAINE объединил на одной дискуссионной площадке более 400 человек из всех регионов страны – специалистов и экспертов строительной отрасли, высоких технологий, управления финансами, политиков, представителей центральных и местных властей.

Главные панели форума были посвящены стратегии восстановления страны в целом и каждого украинского города в частности. А также – послевоенному экономическому росту и восстановлению.

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Организаторами происшествия стали добровольческий строительный батальон "Добробат" (Украина) и Центр Инноваций CFI (США).



Дмитрий Иванов, CEO "Добробат" / Фото RE:UKRAINE

На RE:UKRAINE прозвучало много практических идей и новых взглядов на процесс восстановления – создание нового образа послевоенной Украины. Мы поняли готовность к диалогу между властью, застройщиками, международными партнерами – поэтому первый шаг сделан. Далее будем работать над созданием бэк-офиса – единого координационного центра, объединяющего основных стейкхолдеров на этом рынке,

– рассказал Дмитрий Иванов, CEO "Добробат".



Андрей Длигач / Фото RE:UKRAINE

Андрей Длигач, глава Advanter Group и соучредитель Центра экономического восстановления, основатель международного бизнес-сообщества Board добавил, что восстановление Украины — это, прежде всего, переосмысление видения Украины, модернизация отношений внутри государства и уже потом – модернизация инфраструктуры.

Это возможно только при единении гражданского общества, бизнеса и государства. Это, в свою очередь, моя миссия и поэтому я счастлив, что организован форум RE:UKRAINE как инклюзивная площадка именно осмысления восстановления Украины,

– подчеркнул он.

"Панель, которую мне удалось модерировать, касалась собственно стратегии модернизации Украины. И мы с уважаемыми панелистами пришли к общему мнению, что для этого нужно единственное видение будущей Украины, что местная власть должна стремиться создать наиболее привлекательную среду для предпринимателей и мигрантов, а государство – способствовать превращению всей страны в лучшее место для жизни и ведения бизнеса", – подытожил Длигач.

Международный форум RE:UKRAINE: смотрите трансляцию



Организаторами происшествия стали "Добробат" и Центр Инноваций CFI / Фото RE:UKRAINE

Вторым этапом Форума RE:UKRAINE станет организованный Центром инноваций (CFI) визит делегации украинских чиновников и экспертов по строительству в США в район залива Сан-Франциско осенью 2023 года. Во время 10-дневного визита украинские специалисты посетят инновационные дизайнерские, строительные и технологические компании, получат консультации и договорятся о сотрудничестве.

Главные панели форума были посвящены стратегии восстановления страны / Фото RE:UKRAINE