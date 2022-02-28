План вторжения России был построен на принципах их нацистских предшественников, – Данилов

На своей странице в фейсбук секретарь СНБО Алексей Данилов отчитался о героической борьбе Украины против нападения России.

По его словам, план российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников.

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То есть должен был быть молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории. Потом уничтожение объектов критической инфраструктуры и блокирование крупных городов, а именно Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова. Где должно было произойти разрушение логистических цепочек, с применением ДРГ.

Все это должно было создать ситуацию паники и проведения специальных операций по уничтожению руководящего состава страны.

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Сообщение Алексея Данилова

План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирования крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова) разрушение логистических цепочек, с применением ДРГ создание ситуации паники и хаоса и проведения специальных операций по уничтожению руководящего состава страны. ​