За його словами, план російського вторгнення був побудований на принципах їх нацистських попередників.

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Тобто мав бути блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території. Тоді знищення об‘єктів критичної інфраструктури та блокування великих міст, а саме Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Харкова, Сум, Чернігова. Де мало відбутися руйнування логістичних ланцюжків, із застосуванням ДРГ.

Усе це мало створити ситуацію паніки та проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни.

Допис Олексія Данілова

План російського вторгнення був побудований на принципах їх нацистських попередників - блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території, знищення об‘єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст (Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Харкова, Сум, Чернігова) руйнування логістичних ланцюжків, із застосуванням ДРГ створення ситуації паніки та хаосу та проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни. ​

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