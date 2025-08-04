СБУ предотвратила теракт в самом центре Днепра: задержана российская агентка, которая должна была взорвать здание одного из правоохранительных органов. Женщину завербовали через Telegram, а взрывчатку она достала из тайника в Павлограде.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Российская агентка планировала взорвать здание одного из правоохранительных органов в самом центре города.

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В Днепре задержали вражескую агентку

29-летнюю жительницу Винницы, которая имела наркотическую зависимость, завербовали через Telegram, когда она искала легкие деньги. После вербовки россияне отправили ее в Павлоград, где она забрала из тайника самодельное взрывное устройство. Далее женщину направили в Днепр для подготовки теракта.

В городе она должна была провести доразведку объекта, где планировался взрыв, и спрятать взрывчатку неподалеку. Сам теракт должен был осуществить другой исполнитель по предоставленным координатам.

Впрочем, СБУ сработала на опережение – спецназовцы вовремя обезвредили взрывчатку и задержали агентку на блокпосту, когда она пыталась убежать в Одессу.

Женщине сообщили о подозрении по статьям о подготовке теракта. Сейчас она находится под стражей, ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что это уже не первый сорванный теракт на Днепропетровщине за последний месяц.