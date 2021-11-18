Планировали убийство Лещенко: в МВД рассказали первые детали покушения на министра

Группа злоумышленников планировала совершить покушение на одного из министров правительства. Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал больше деталей об инциденте.

Первые подробности покушения на министра Монастырский рассказал во время брифинга.

Важно Полиция задержала людей, которые планировали убить украинского министра

По последним данным, злоумышленников, планировавших совершить нападение, уже задержали правоохранители. Монастырский отметил, что покушение готовили на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Что известно о покушении на Лещенко

По словам министра внутренних дел, заказчиками покушения были 2 человека – гражданин США и гражданка Украины. Исполнительницей преступления была украинка.

Заказчицу вывели на человека, исполнявшего роль киллера, имежду ней и "киллером"

Покушение было связано с деятельностью Романа Лещенко в 2018 году, до того, как он получил государственную должность. Монастырский пояснил, что заказчики покушения пытались:

отобрать у него имущество,

якобы выбить долги.

Глава МВД добавил, что заказчик сначала заказал одно похищение и убийство. "Выполнение" этого заказа и "доказательства" имитировали правоохранители. После этого заказчик захотел "выбить" якобы существующие долги у Лещенко – он хотел, чтобы министру нанесли телесные повреждения и не возражал, если его убьют.

Монастырский показал материалы оперативной видеосъемки.

Брифинг Дениса Монастырского: смотрите видео

Информацию о подготовке покушения правоохранители получили несколько месяцев назад. Полиция работала под контролем Офиса генпрокурора.

Как задержали злоумышленников

Вечером 17 ноября в ресторане состоялась встреча заказчиков и киллера в ресторане, был внесен задаток в размере 20 тысяч долларов. Гражданин США должен был покинуть Украину, после чего планировалось убийство. Подозреваемых задержали, им грозит пожизненное заключение.

Актуально Заказчиком убийства Лещенко был гражданин США, который дал киллерам 20 тысяч задатка

Отметим, что сам Роман Лещенко узнал о покушении на него за полчаса до брифинга. Политик подчеркнул, что с 2020 года его семье неоднократно угрожали. Министр связывает подготовку убийства со своей политической деятельностью.