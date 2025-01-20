Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Подозреваемые – житель столицы и его знакомая – обвиняют врача в смерти своей подруги.

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Планировали месть за смерть подруги

По данным следствия, трагедия началась с ДТП в октябре 2024 года, когда женщина получила тяжелые травмы и умерла в больнице под наблюдением заместителя министра, который дежурил в тот день как врач-анестезиолог. Друзья погибшей считали, что в ее смерти виноват медик, и решили отомстить.

Злоумышленники следили за врачом, арендуя автомобили и квартиру в том же жилом комплексе, где он живет. Они приобрели оружие для преступления, но их планы сорвали правоохранители.

Правоохранители сорвали планы заказного убийства / Фото Киевская городская прокуратура

Во время передачи денег за пистолет подозреваемых задержали с поличным. Ранее правоохранители задокументировали передачу аванса за оружие.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры подозреваемым сообщено о подозрении за покушение на убийство. Сейчас же решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.