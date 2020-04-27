Планировать летний заграничный отпуск рано, – Криклий

Восстановить международное пассажирское сообщение – не глобальная проблема, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий. Однако при нынешней ситуации с коронавирусом и ограничениями на пересечение границы украинцам ехать пока некуда.

Сейчас европейские страны ограничивают въезд иностранных граждан. Поэтому обещать активное восстановление международных пассажирских перевозок нельзя. И даже когда границы откроют, не следует забывать о самоизоляции, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью ЛИГА.Бизнес.

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Глобальных проблем в этом не вижу. Единственное – пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали в Польшу, например, вернулись – нужно провести 14 дней в самоизоляции? Комфортно всем будет в таком режиме? Сомневаюсь,

– сообщил Криклий.

Планировать летний заграничный отпуск рано. Ведь, по словам министра, самые популярные направления – Египет и Турция свои границы для иностранцев еще не открывают.

Интересно! Несмотря на еще имеющиеся карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, Турция готовится к возобновлению туристического сезона. Но без значительных изменений не обошлось: турецким отелям придется отказаться от системы all-inclusive. Вместо нее должны ввести систему комплексного питания. А количество шезлонгов на пляжах будет сокращено вдвое.

Что известно о карантине и международных перевозках?– Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавирус ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая. Правительство разработало пять этапов выхода из карантина.

– С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцам (кроме тех, у которых есть вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

– 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.



Карантин продлен до 11 мая / Инфографика 24 канала