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      Планировать летний заграничный отпуск рано, – Криклий

      - Читати новину українською
      Владислав Криклий
      Владислав Криклий / Экономическая правда

      Восстановить международное пассажирское сообщение – не глобальная проблема, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий. Однако при нынешней ситуации с коронавирусом и ограничениями на пересечение границы украинцам ехать пока некуда.

      Сейчас европейские страны ограничивают въезд иностранных граждан. Поэтому обещать активное восстановление международных пассажирских перевозок нельзя. И даже когда границы откроют, не следует забывать о самоизоляции, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью ЛИГА.Бизнес.

      К теме Как заработает транспорт после карантина: объяснение Криклия

      Глобальных проблем в этом не вижу. Единственное – пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали в Польшу, например, вернулись – нужно провести 14 дней в самоизоляции? Комфортно всем будет в таком режиме? Сомневаюсь,
      – сообщил Криклий.

      Планировать летний заграничный отпуск рано. Ведь, по словам министра, самые популярные направления – Египет и Турция свои границы для иностранцев еще не открывают.

      Интересно! Несмотря на еще имеющиеся карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, Турция готовится к возобновлению туристического сезона. Но без значительных изменений не обошлось: турецким отелям придется отказаться от системы all-inclusive. Вместо нее должны ввести систему комплексного питания. А количество шезлонгов на пляжах будет сокращено вдвое.

      Что известно о карантине и международных перевозках?– Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавирус ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая. Правительство разработало пять этапов выхода из карантина.
      – С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцам (кроме тех, у которых есть вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      – 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

      карантин до 11 травня
      Карантин продлен до 11 мая / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Отдых Путешествия Европа
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